Строителям инфекционного центра под Уфой устроили благотворительный обед

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

В селе Зубово Уфимского района, где идет строительство инфекционной больницы, организовали благотворительный обед для строителей.

Напомним, быстро возводимый клинико-диагностический инфекционный центр под Уфой возводится экстренно на случай увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией и нехватки существующих профильных медицинских объектов. Объект должен быть готов к июню. Сейчас строители готовят к сдаче корпуса общежития.

Благотворительный обед организовал уфимский предприниматель, владелец кафе «Уфимский трамвайчик», бистро «Маракеш» и «Лепешка из тандыра» Азамъходжа Амаков. Учитывая непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, бизнесмен выразил готовность оказать посильную благотворительную помощь по организации горячего питания для тех, кто остро нуждается.