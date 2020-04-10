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На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 15116 тестов. Под подозрением 209 человек. Выписано 7 человек.
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Суды Башкирии будут быстро и строго рассматривать дела о фейках и нарушении карантина

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Суды Башкирии будут быстро и строго рассматривать дела о фейках и нарушении карантина Фото: Олег Яровиков

В телеграм-каналах﻿ появилась информация о том, что судьи Башкирии получили указание рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с фейками и нарушением карантина по коронавирусу, немедленно. Кроме того, согласно сообщению, судьям предписано не применять наказание в виде предупреждения и замечания, а наказывать в пределах санкции.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции и карантина предусмотрена административная в виде крупных штрафов (до 50 тыс. рублей) и уголовная ответственность (до 7 лет лишения свободы). Как отметили в Совбезе республики, число нарушителей, привлечённых к ответственности, может достигать от 2 до 5 тысяч человек.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин
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