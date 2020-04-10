Фото: ИА «Башинформ» Житель Башкирии обвиняется в краже более 1,7 млн рублей умершего одинокого мужчины Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя по статье «кража в особо крупном размере».

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в декабре 2016 года в Уфе скончался 55-летний одинокий мужчина. Его знакомый получил от близких покойного банковскую карту и мобильный телефон для организации похорон и оповещения о случившемся родных.

Воспользовавшись приложением «Мобильный банк», фигурант уголовного дела получил доступ к счетам умершего и перевел все деньги на вышеуказанную банковскую карту. Позже часть средств он снял в банкомате, а также оплачивал покупки в магазинах. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,7 млн рублей.

О хищении стало известно при оформлении родственниками наследственного дела. Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.