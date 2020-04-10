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В Башкирии выпустят пятую книгу о подвигах ветеранов войны «Лица Победы»

ОБЩЕСТВО
Фото: Александр Юдин

В Башкирии выпустят пятую книгу о подвигах ветеранов войны «Лица Победы» Фото: Александр Юдин

В городе Октябрьском готовят к изданию книгу о подвигах ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Как рассказал агентству «Башинформ» член центрального штаба движения «Волонтеры Победы» и автор проекта «Лица Победы» Александр Юдин, инициатива издания книг появилась в городе в 2015 году и продолжается по сей день. В юбилейный год 75-летия Победы выйдет уже пятое издание книги «Лица Победы» с информацией о более 150 участниках Второй мировой войны, которые проживают в России, Великобритании, США, Латвии, Казахстане, Азербайджане, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Республике Беларусь, Южная Осетия и Абхазии.

«В рамках Международного проекта «Лица Победы» активисты движения «Волонтеры Победы» встречались с фронтовиками проживающими в Башкирии и других регионах и даже странах с целью подготовить материал для издания книги с фотопортретами ветеранов и описанием их личных подвигов в годы Великой Отечественной войны. Каждый подвиг, описанный в книге, подтверждается в электронных базах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил Александр Юдин.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и неравнодушных людей и направлен на сохранение памяти о ветеранах-фронтовиках проживающих в России и за рубежом. Ежегодно в рамках проекта издается книга «Лица Победы» и безвозмездно в знак благодарности вручается ветеранам и их семьям.

ИА «Башинформ»
Теги: ВОВ, книги
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