В 2020 году в Башкирии создадут более двух тысяч километров минерализованных полос

В Башкирии в 2020 году создадут 2128 километров защитных минерализованных полос.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов отметил, что в преддверии пожароопасного сезона особенно важна профилактика: это и создание минерализованных полос, и опашка земельных участков для предотвращения перехода огня на лесные массивы. В большинстве случаев огонь с прилегающих территорий переходит на лесные участки.

«Такие меры вполне результативны в случае возникновения возгораний, — рассказал начальник отдела охраны и защиты леса Диниль Ахметов. — Минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия сил и средств для тушения лесных пожаров, либо защищающих населенный пункт».

На сегодняшний день подведомственные учреждения Минлесхоза РБ приступили к выполнению мероприятий по противопожарному обустройству лесов в рамках государственного задания. Так, в 2020 году совместно с арендаторами лесных участков предстоит создать 2128 км минерализованных полос.

«Сотрудники Лесопожарного центра РБ начали создавать минерализованные полосы, препятствующие распространению низовых пожаров на территории Альшеевского, Белебеевского, Бирского, Бураевского, Туймазинского, Уфимского и Хайбуллинского лесничеств, — рассказал руководитель учреждения Айрат Юсупов. — Для проведения опашки используют колесные тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и крошат почву», — сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан.