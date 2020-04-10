В Уфе пациентов и сотрудников РКБ, закрытой на карантин, решили поддержать концертом

В Уфе пациентов и сотрудников Республиканской клинической больницы им. Куватова решили поддержать концертом. Медучреждение закрыто на жесткий карантин из-за коронавирусной инфекции. Сейчас там находятся около 600 пациентов и столько же сотрудников.

В субботу, 11 апреля, региональное отделение «Единой России» и Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ организует во дворе РКБ концерт в рамках проекта «Мы вместе».

Перед персоналом и пациентами медучреждения выступят звезды башкирской эстрады. Наблюдать за концертом зрители смогут из окон больницы.

Начало концерта в 16.00.