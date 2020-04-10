Фото: pixabay.com Пик заражения в России еще не пройден - ученые Института стратегических исследований РБ Фото: pixabay.com

Россия отстает от других стран по распространению коронавирусной инфекции на несколько недель. Пик заражения в стране не пройден, сейчас наблюдается экспоненциальный рост. К такому выводу пришли ученые Института стратегических исследований РБ в результате математического моделирования развития ситуации.

Меры самоизоляции, принимаемые в стране, способны предотвратить развитие ситуации по итальянскому или американскому сценарию, считают ученые. Большая категоричность мер оправдана в центральных регионах, а в остальных регионах страны разумнее ориентироваться на сохранение стабильной экономики.

«Распространение инфекций (в том числе и коронавируса Covid-19) описывается уравнением логистического роста (также известного как уравнение Ферхюльста), которое описывает число заражений в зависимости от численности населения и скорости распространения инфекции, — отмечает руководитель Лаборатории моделирования социально-экономических процессов ИСИ РБ к.э.н., доцент Елена Гафарова. — В начале процесс заражения развивается приблизительно по экспоненциальной кривой, пока темп роста новых случаев заражения превышает единицу. С ростом числа зараженных скорость заражения замедляется, эпидемия прекращается, кривая выходит на так называемое плато».

Ученые отмечают, что в случае нескольких слабосвязанных очагов заражения в динамике s-образной кривой может быть несколько чередующихся подъемом и плато. На реальных данных заражения в Италии, США и России определена скорость распространения инфекции на основе уравнения логистического роста.

Ученый подчеркивает, что многоплановость российской экономической и социальной географии отражается и в распространении — а значит и в мерах предупреждения — коронавируса.

« В России наблюдается экспоненциальный рост числа зараженных, при этом наибольший вклад в статистику заражения коронавирусом вносит Москва с ежедневным темпом роста новых заражений больше единицы. На 09.04.2020 общее число зараженных в России превысило десять тысяч человек, из них около шести тысяч человек сосредоточены в Москве, т. е. на 10 000 человек численности постоянного населения приходится 4,1 чел. зараженных коронавирусом», — приводит она данные, использованные в расчетах.

Россию от удельных показателей по распространению коронавируса в других странах отделяют несколько дней. США потребовалось 9 дней для роста с 4,1 до 11,6 базисных пунктов числа зараженных от численности постоянного населения (т.е. 2,8 раз). В Италии рост с сопоставимого с Россией на сегодняшний день удельного значения зараженных составил около 5,5 раз за 23 дня.

«Мы видим, что Россия отстает от других стран по распространению коронавирусной инфекции на несколько недель. Пик заражения в нашей стране не пройден, сейчас наблюдается экспоненциальный рост. В этой фазе интервал прогноза развития распространения инфекции очень широкий. Скорость выхода кривой распространения инфекции на плато после двухнедельной изоляции будет определяться скоростью внутреннего заражения», — выделяет нюансы распространения ученый.

Ученые ИСИ РБ положительно оценивают меры, принимаемые властями по предотвращению распространения заболевания. В том числе — наделение региональных властей полномочиями — поскольку каждый регион имеет нашей страны имеет свои уникальные черты, которые невозможно учесть, составляя единую для всей страны программу профилактических мер.

«В рамках федеральных полномочий снижены социальные контакты между регионами, ограничено передвижение. Это в достаточной мере позволит избежать экспоненциального роста заболеваемости. регионам же надо быть готовым к тому как местной экономике жить уже после пандемии», — подчеркивает руководитель Лаборатории математического анализа ИСИ РБ, к.э.н., доцент Елена Гафарова.