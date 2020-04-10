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Врач-инфекционист Виктория Валикова, построившая клинику в Никарагуа, ищет работу в Уфе

ОБЩЕСТВО

Врач-инфекционист, специалист по тропической медицине Виктория Валикова, построившая клиники в Гватемале и Никарагуа, ищет работу в Уфе.

Недавно она вернулась на родину вместе со своим мужем, американцем Эндрю.

В настоящее время семейная пара работает удаленно — Эндрю занят в некоммерческом проекте, а Виктория руководит работой клиник в качестве кризис-менеджера.

Семья планирует усыновить детей, и сейчас проходит обучение в школе приемных родителей.

Виктория сообщила о том, что ищет работу по специальности — врачом-инфекционистом. Однако в уфимских клиниках, куда она обращалась, ей отказывали, сославшись на полную укомплектованность кадрами.

Она попросила своих подписчиков в соцсетях помочь ей трудоустроится, сообщив о вакансиях.

Виктория Валикова инициировала строительство медицинской клиники для бедных в небольшой деревне Чуинахтахуюб в Гватемале.

Она открылась 24 февраля 2017 года. Виктория была единственным практикующим специалистом в этой местности. Бедность и отсутствие медпомощи в деревнях, удаленных от городов, сподвигли ее объединить вокруг строительства клиники людей из разных стран.

На строительство больницы, закупку оборудования, препараты и расходные материалы требовалось около 3,5 млн рублей. Благотворительный сбор велся на краудфандинговой платформе и через сайт he-he.org.

Благодаря собранным средствам за семь месяцев удалось возвести больницу, сейчас в ней есть консультационный кабинет, хирургический кабинет, палата и лаборатория.

Позже Виктория Валикова запустила проект по созданию клиники в Никарагуа. Сейчас она также открыта и работает.

В настоящее время готовится большое интервью с Викторией Валиковой. Оно будет опубликовано на сайте башинформ.рф.

Розалия Валеева
Теги: трудоустройство
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