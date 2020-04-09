Жители республики могут приобрести мебель через интернет-магазин

Жители Башкирии могут купить различную мебель через интернет-магазин www.abc-home.ru, который работает с августа 2010 года.

Актуальный ассортимент мебели на сайте www.abc-home.ru, составляет более 10 000 наименований и постоянно пополняется новинками. Вы можете купить мебель для прихожей, гостиной, спальни, детской, кухни, кабинета, а также для офиса. Большой ассортимент фасадов корпусной мебели и кухонь, разнообразие обивки мягкой мебели позволит подобрать мебель для каждого покупателя индивидуально.

Одно из преимуществ — наличие мебели на складе в Уфе и в Стерлитамаке.

Компания осуществляет доставку мебели по всей территории Башкирии. Так же есть спектр дополнительных услуг по сборке и установке мебели.

Консультанты интернет-магазина ABC-Home всегда с удовольствием ответят на вопросы и дадут профессиональную консультацию при выборе любой мебели.

Телефоны интернет-магазина www.abc-home.ru 8(347)292-72-10 и 8(917)381-20-33.