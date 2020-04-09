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«Газпром трансгаз Уфа»: работа в новых условиях

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Предприятие продолжает непрерывную деятельность по транспортировке природного газа в составе Единой системы газоснабжения России, выполняя все мероприятия по обеспечению режима повышенной готовности и всеобщей самоизоляции.

В рамках реализации комплекса мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сформирован оперативный штаб, совещания переведены в режим видео- и телефонных конференций, отменено проведение массовых мероприятий. На объектах усилен противоэпидемический режим, в том числе организован термометрический контроль сотрудников при входе на территорию подразделений, регулярно обрабатываются контактные поверхности.

Свыше трех тысяч человек переведено на дистанционную работу, что составляет 60% от штатной численности. На рабочих местах трудится преимущественно сменный персонал. Командировки максимально ограничены. Работники применяют средства индивидуальной защиты, между людьми соблюдается безопасная дистанция.

Высокий уровень автоматизации производства, достигнутый Обществом, позволяет дистанционно управлять многими технологическими процессами и полностью контролировать ситуацию на отдаленных объектах.

Обществом «Газпром трансгаз Уфа» поддерживается оптимальный баланс безусловного выполнения производственных задач и защиты здоровья людей. В настоящее время заболевания COVID-19 среди работников Общества не допущено, а запланированные объемы транспорта газа обеспечиваются точно в срок.

ИА «Башинформ»
Теги: Газпром трансгаз Уфа
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