Глава Башкирии попросил не приходить в церкви на Пасху
Фото: Олег Яровиков
Глава Башкирии попросил не приходить в церкви на Пасху Фото: Олег Яровиков
В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи глава Башкортостана Радий Хабиров призвал православных не собираться в храмах во время пандемии коронавируса.
Об этом он заявил в четверг, на совещании в республиканском правительстве.
«Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться, — сказал Радий Хабиров. — Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей».
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