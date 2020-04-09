Фото: Олег Яровиков В Уфе ночью продезинфицируют основные магистрали города, движение транспорта закроют Фото: Олег Яровиков

В Уфе ночью продезинфицируют основные магистрали города, движение автотранспорта на некоторых улицах закроют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Обработка улично-дорожной сети города начнется с 22 часов вечера 9 апреля и будет проводиться до 6 утра 10 апреля. Мероприятие проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции совместно с ГБУЗ Центр дезинфекции Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период прохождения автоколонны спецтехники с 22.00 часов 9 апреля и до 06.00 часов 10 апреля будет временно ограничено движение автотранспорта по следующим улицам: Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, проспект Октября, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, С. Агиша, Революционная, Аксакова», — сообщили в мэрии.

В связи с этим автолюбителям необходимо заблаговременно планировать маршруты передвижения. Администрация города Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам.

«Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов, — предупредили в администрации. — Дезинфицирующее средство «Этоксамин» сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города».

Работы будут выполняться предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию на проведение дезинфекции.

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г. Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.