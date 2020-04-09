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В Башкирии офисы МФЦ предоставляют услуги по сокращенному перечню

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии офисы МФЦ предоставляют услуги по сокращенному перечню Фото: ИА «Башинформ»

Офисы по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» работают в режиме предварительной записи с 6 апреля 2020 года.

Доступен прием и выдача документов.

Оформить предварительную запись можно любым удобным способом:

— по телефонам контакт-центра +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100;

— через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ;

— обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ;

— на портале Госуслуги РБ.

Перечень государственных услуг, предоставляемых офисами «Мои документы» по предварительной записи на период с 6 по 30 апреля 2020 года, сокращён.

Ознакомиться с перечнем актуальных услуг можно на официальном сайте РГАУ МФЦ в разделе «Услуги» подразделе «Каталог услуг».

Во всех офисах МФЦ проводится регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка.

Все сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).

Как сообщалось ранее, 8 апреля в селе Ургаза Баймакского района открыли обособленное структурное подразделение МФЦ. Пока оно, как и все многофункциональные центры в республике, ведет прием только по предварительной записи.

«Здесь обслуживаются жители семи населенных пунктов. На период повышенной готовности и самоизоляции в этом подразделении можно получить 108 услуг из 283 ранее оказываемых», — уточнили сотрудники.

Розалия Валеева
Теги: МФЦ
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