Фото: Карина Камаева Туристам за несостоявшиеся поездки вернут деньги из фондов туроператоров Фото: Карина Камаева

Россиянам за оплаченные, но несостоявшиеся поездки вернут деньги.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Деньги вернут в случае, если путешествие планировалось с даты начала ограничений до 1 июня 2020 года.

Средства выделят из фонда персональной ответственности туроператора.

Для получения денег на выплату туроператор должен до 15 апреля подать в объединение туроператоров уведомление о возврате.

Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.