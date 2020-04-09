Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.74 ↑

EUR 82.23 ↓

9 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Туристам за несостоявшиеся поездки вернут деньги из фондов туроператоров

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

Туристам за несостоявшиеся поездки вернут деньги из фондов туроператоров Фото: Карина Камаева

Россиянам за оплаченные, но несостоявшиеся поездки вернут деньги.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Деньги вернут в случае, если путешествие планировалось с даты начала ограничений до 1 июня 2020 года.

Средства выделят из фонда персональной ответственности туроператора.

Для получения денег на выплату туроператор должен до 15 апреля подать в объединение туроператоров уведомление о возврате.

Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.

Розалия Валеева
Теги: туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников. В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право н
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 16 человек
По данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек. Как сообщили в республиканском Мин
Как ездить в Башкирии в режим самоизоляции - инструкция по применению doroga02.ru
В Минцифразвития Башкирии разъяснили, в каких случаях можно воспользоваться новым сервисом doroga02.ru для регистрации поездок на личном автомобиле во вр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть