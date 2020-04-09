Фото: Минздрав РБ В медучреждения Башкирии поступили 17 аппаратов искусственной вентиляции легких Фото: Минздрав РБ

В медучреждения Башкирии поступили 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает региональный Минздрав. Из них 12 аппаратов — для взрослых пациентов и пять — для детей.

В первую очередь пять аппаратов ИВЛ получила клиническая больница Демского района Уфы. 30 марта здесь был развернут инфекционный госпиталь на 315 коек.

Пять аппаратов ИВЛ получила городская клиническая больница №8 и два аппарата – Республиканская инфекционная клиническая больница.

Пять аппаратов для детей будут распределены в больницы, предоставляющие медицинскую помощь детскому населению.

Всего в республику должны поступить 143 аппарата ИВЛ, уточняет ведомство.

Ранее Максим Забелин заявлял, что в больницах Башкирии есть порядка 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Помимо этого еще есть портативные аппараты, которые можно использовать по данному назначению, наркозно-дыхательные аппараты.

Справка. Аппарат ИВЛ используется для замещения функций дыхания пациента, если он не может дышать самостоятельно. Они используются в операционных, в палатах интенсивной терапии и реанимации для насыщения крови кислородом и удаления углекислоты. В аппарате имеется система тревог, которая постоянно следит за состоянием пациента и оповещает о выходе за установленные границы респираторного мониторинга и при каких-либо нарушениях вентиляционного процесса.