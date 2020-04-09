Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.74 ↑

EUR 82.23 ↓

9 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В медучреждения Башкирии поступили 17 аппаратов искусственной вентиляции легких

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В медучреждения Башкирии поступили 17 аппаратов искусственной вентиляции легких Фото: Минздрав РБ

В медучреждения Башкирии поступили 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает региональный Минздрав. Из них 12 аппаратов — для взрослых пациентов и пять — для детей.

В первую очередь пять аппаратов ИВЛ получила клиническая больница Демского района Уфы. 30 марта здесь был развернут инфекционный госпиталь на 315 коек.

Пять аппаратов ИВЛ получила городская клиническая больница №8 и два аппарата – Республиканская инфекционная клиническая больница.

Пять аппаратов для детей будут распределены в больницы, предоставляющие медицинскую помощь детскому населению.

Всего в республику должны поступить 143 аппарата ИВЛ, уточняет ведомство.

Ранее Максим Забелин заявлял, что в больницах Башкирии есть порядка 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Помимо этого еще есть портативные аппараты, которые можно использовать по данному назначению, наркозно-дыхательные аппараты.

Справка. Аппарат ИВЛ используется для замещения функций дыхания пациента, если он не может дышать самостоятельно. Они используются в операционных, в палатах интенсивной терапии и реанимации для насыщения крови кислородом и удаления углекислоты. В аппарате имеется система тревог, которая постоянно следит за состоянием пациента и оповещает о выходе за установленные границы респираторного мониторинга и при каких-либо нарушениях вентиляционного процесса.

Гульфия Акулова
Теги: здравоохранение, аппараты ИВЛ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников. В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право н
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 16 человек
По данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек. Как сообщили в республиканском Мин
Как ездить в Башкирии в режим самоизоляции - инструкция по применению doroga02.ru
В Минцифразвития Башкирии разъяснили, в каких случаях можно воспользоваться новым сервисом doroga02.ru для регистрации поездок на личном автомобиле во вр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть