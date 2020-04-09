Ученые нашли препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, сообщают «Известия».

Действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки проанализировали в лабораторных условиях. Лекарство добавили спустя два часа после заражения. Благодаря одной дозе препарата, спустя 24 часа, количество вирусной РНК снизилось на 93%, через двое суток — более чем на 99%.

При этом ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы, но его применение привело к потере практически всего вирусного материала.

Ученые надеются, что их работа поможет начать исследования применения лекарства в случаях заражения новым коронавирусом и поможет снизить вирусную нагрузку, а также предотвратить развитие осложнений.

В настоящее время ивермектин широко распространен, так как препарат включен в список основных лекарств Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал «Башинформ», по данным на 8 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России составило 8672 человек.

Выздоровело 580 человек. Умерло — 63.

К 8 апреля в Башкирии насчитывалось 16 подтвержденных случаев коронавируса.