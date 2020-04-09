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9 апреля Четверг

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На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
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В Минздраве Башкирии сообщили, когда РКБ имени Куватова заработает в полную силу

ОБЩЕСТВО

Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля прокомментировала ситуацию, сложившуюся в РКБ имени Куватова. Ведущая программы «Уфимский разворот» Виктория Куприянова задала вопрос, касающийся публикации в СМИ, где говорится о вспышке пневмонии в больнице и о возможной угрозе заражения медиков и пациентов, «запертых в медучреждении».

«Они уже не заперты. На сегодняшний день решения уже другие. Те больные, у которых сегодня придет подтверждение на положительный Covid-19 и у них есть пневмония, они переведены в Дему. Те пациенты, у которых нет пневмонии, нет признаков инфекции — Covid-19 отрицательный — будут отправлены домой, также, как и персонал. Отрицательные результаты приходят сразу, мы ждем подтверждения только положительных результатов. Персонал и пациенты, у которых нет признаков ОРВИ, нет недомоганий, у кого отрицательный Covid, уже вчера и сегодня уходили домой на самоизоляцию. Часть персонала, безусловно, останется в больнице до последнего пациента, потому что смену призвать неоткуда. Мы ждем и результатов анализов тех, кто находится дома на изоляции. Когда они получат отрицательные результаты, мы их выпустим на работу», — прокомментировала Ирина Кононова.

Вся экстренная и неотложная помощь пациентам оказывается: хирургическая работа идет, нейрохирурги работают.

«Персонал разделен на две группы: те, кто выходит на работу, и те, кто находится в самоизоляции в условиях пансионата либо в хирургическом, либо диагностическом корпусах. Кроме медицинских работников, там находится вся администрация: экономисты, бухгалтерия и так далее. Вот эти люди, как раз, спали на полу, отдав медицинским работникам все места, которые есть. Они достали все свои резервы, которые есть, но это не будет долго. До конца недели, я надеюсь, у нас все получится: больница опустеет, и следующую неделю мы потратим на то, чтобы ее продезинфицировать, чтобы можно было ее открыть в 20-х числах, чтобы она начала работать на полную катушку», — добавила она, отметив, что никаких санкций для врачей, которые дают интервью СМИ, не последует.
Как сообщал «Башинформ», 7 апреля стационар больницы был закрыт на карантин по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находилось 1 200 человек, половина из которых пациенты. 5 апреля в больнице скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем коронавируса. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, коронавирус
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