Фото: Валерий Шахов Коронавирус в Башкирии: Число заболевших увеличилось; как хоронят умерших от COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Уфе больницу скорой помощи закрывали из-за пациента с подозрением на коронавирус. Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в Башкирии.

Выплаты заразившимся медикам. В Башкирии профсоюз работников здравоохранения принял решение расходовать деньги фонда на покупку средств защиты для работников больниц и поликлиник и материальную помощь заразившимся медикам. В случае заражения коронавирусом целесообразно напрямую предоставить материальную помощь медику, отметили в профсоюзе. Также разработан алгоритм действий на случай инфицирования коронавирусом, для того чтобы при заражении можно было установить профзаболевание, а работник или члены его семьи смогли получить выплаты из Фонда соцстрахования, сообщает «Башинформ».

Можно ехать. 8 апреля в Башкирии заработал портал doroga02.ru, с помощью которого жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспорте в условиях самоизоляции. Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут и в особых случаях. С 10 апреля можно будет выехать на садовые участки. Также, по данным «Башинформа», заработают магазины для садоводов.

Число заболевших увеличилось. 8 апреля стало известно, что в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, было 12. Среди них первый факт заражения Covid-19 в Сибае. «Человек изолирован. Состояние его оценивается как удовлетворительное», — рассказал глава этого города. По России число зараженных — 8672.

Сотрудников РКБ просят никуда не выходить. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова обратилась к сотрудникам РКБ им. Г.Г. Куватова, где в воскресенье умерла пожилая пациентка с коронавирусом, с просьбой никуда не ходить. «Вы переходите в режим самоизоляции», — обратилась замминистра к тем сотрудникам, кто за пределами больницы. С 7 апреля стационар больницы, где 1200 человек, закрыт на карантин. Под подозрением на коронавирусную инфекцию находятся двое пациентов и пять сотрудников клиники с диагнозом «внебольничная пневмония», рассказал «Башинформ».

Есть где спать и есть. В РКБ имени Куватова для находящихся на карантине по коронавирусу медиков созданы необходимые условия, подчеркнул на брифинге глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. В чистых зонах для них созданы общежития, «где размещены кушетки». «Врачи ночуют в больнице, вчера для них дополнительно завезли кровати», — сообщил он, добавив, что «информация, появившаяся в соцсетях, о том, что врачам РКБ нечего есть, не соответствует действительности. Организовано дополнительное питание».

Попал под карантин и роддом при РКБ. Новые пациенты в роддом не принимаются, но идет плановая выписка. «Беременные женщины, которые планировали там рожать, будут маршрутизированы в другие роддома и перинатальные центры», — отметил глава Минздрава РБ. Полностью или частично закрыты на карантин больницы в Октябрьском, Белебее, Бирске. Также стало известно, что в Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ.

Как хоронят умерших от COVID-19, «циничному» жителю Башкирии объяснил чиновник. Как передает «Башинформ», глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов в соцсетях обратился к пользователю по имени Ильдар, который «с цинизмом смеется над теми, кто предпринимает меры предосторожности в период пандемии, называя их дурачками» и призывает перестать «жути нагнетать на народ». «Вы пообщайтесь с родственниками тех людей, которые похоронили своих близких с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Людей хоронят, обработав дезинфицирующими средствами, в герметическом мешке, без проведения каких-либо обрядов и молитв, не подпуская к трупу родственников и близких попрощаться с ушедшими. Может, тогда вам станет немного понятней, что это за страшная вещь», — написал глава района в соцсетях. Ранее сообщалось, что в Уфе скончавшуюся женщину с коронавирусом похоронили в специальном гробу.

Готов к работе новый обсерватор. В Куюргазинском районе в здании службы семьи оборудовали новый обсерватор. Как рассказали «Башинформ﻿у», в обсерваторе подготовлено 20 спальных мест, решены вопросы по горячему питанию. На этой неделе поступят средства для санобработки помещений и личной гигиены, а также защиты для медперсонала. Врачам и медсестрам оборудована отдельная комната.

Не хватает доноров. В Башкирии из-за мер предосторожности по недопущению заражения Covid-19 снизилась. активность доноров в сдаче крови. Республиканская станция переливания крови отмечает уменьшение запасов компонентов крови. Если до пандемии количество доноров в день достигало до 300 человек, сейчас не более 50 доноров. В переливании крови остро нуждаются больные гематологическими заболеваниями. Чтобы помочь станции, сдать кровь решили воины-интернационалисты. Всех, кто может стать донором, также просят прийти в РСПК, информировал «Башинформ».

Частникам разрешили делать тесты. Правительство России расширило количество медучреждений, которые могут проводить тестирование на коронавирус. Теперь это могут делать все частные и гослаборатории. В случае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в Роспотребнадзор.

Больничный за самоизоляцию. А Роструд сообщил, что работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля без заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда соцстрахования. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам.

Доплаты медикам. Вечером 8 апреля стало известно, что медики, работающие на передовой в борьбе с коронавирусом, три месяца будут получать федеральные выплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи «скорой», также работающие с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей — 25 тысяч.

Больницу скорой помощи закрывали из-за пациента с подозрением на COVID-19. 8 апреля в Уфе закрыли на помывку больницу скорой медицинской помощи. «У нас был выявлен больной с подозрением на COVID-19. Этого пациента перевели в инфекционный стационар. Всех остальных пациентов БСМП мы, согласно маршрутизации, перенаправим в другие медицинские организации Уфы», — сообщила главврач медучреждения Ирина Карамова. По данным «Башинформа», после дезинфекции больницу открыли.

Пособие потерявшим работу из-за коронавируса. Россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса, назначат максимальное пособие по безработице. Такое поручение 8 апреля дал президент Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. «Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей», — заявил Путин. При этом оформление пособия должно быть в дистанционном порядке, передает «Башинформ».