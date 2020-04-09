Фото: сайт Уфимского планетария Жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет, который состоится на утреннем небе 15 и 16 апреля. Парадом планет называют событие, когда по одну сторону от Солнца в небольшом секторе недалеко друг от друга собираются планеты.

«В апреле на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна. Она, будучи в фазе последней четверти, пройдет рядом с Юпитером и Сатурном, а 16 апреля Луна пройдет рядом с Марсом», — сообщили в Уфимском планетарии.

Самым первым среди планет восходит самый яркий Юпитер — в 03.40 часов. На несколько минут позже над горизонтом появляются Сатурн и Луна. Марс восходит последним – через 45 минут после Юпитера. Сатурн и Марс менее яркие, чем Юпитер. Эти три планеты самые яркие светила на утреннем небе над юго-восточным горизонтом.