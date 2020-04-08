Фото: Олег Яровиков Жителям Башкирии расскажут о мифах распространения коронавируса через животных Фото: Олег Яровиков

9 апреля на платформе «Гражданского университета» жители Башкирии из первых уст смогут узнать о состоянии экологии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и о других темах.

Руководитель региональной общественной приемной партии «Единой России» Эльвира Аиткулова расскажет об организации помощи и координации деятельности депутатов, а главный ветеринар Башкирии Азат Зиганшин развеет мифы заражения коронавирусом через животных.

Также на лекцию пригласили министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров, представителя управления службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Евгения Емашева.

Начало лекции в 15.00 на официальном ютуб-канале регионального отделения «Единой России».