Фото: Стоп-кадр видео Огромную стаю диких гусей сняли на видео в Башкирии Фото: Стоп-кадр видео

Жительница деревни Исимово Кугарчинского района Башкирии сняла на видео огромную стаю диких гусей. Тысячи водоплавающих птиц направлялись в сторону Полярного Урала, где, по заверениям орнитологов, они будут гнездоваться и выводить птенцов.

«В Башкирии дикие гуси обычно не остаются. Лучшим местожительством для них является тундра. Туда они направляются каждую весну в начале апреля после зимних каникул в жарких странах. Похоже, миграционный путь проходит как раз через нацпарк, Кугарчинский район. Каждый год мы видим перелетных птиц. Но чтобы такими стаями... Пожалуй, впервые», — рассказали в национальном парке «Башкирия.

По словам директора нацпарка Владимира Кузнецова, до этого стая диких гусей, скорее всего, пережидала снегопад в полях, поэтому и задержалась.