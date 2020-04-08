Фото: пресс-служба Правительства РБ Под Уфой началась сборка корпусов общежития для врачей инфекционного центра Фото: пресс-служба Правительства РБ

В поселке Зубово в Уфимском районе, где ускоренными темпами идет строительство временного клинико-диагностического инфекционного центра, началась сборка корпусов общежития для врачей. Строители обещают сдать общежитие, где смогут разместиться 56 медиков, 14 апреля. Сам центр будет достроен к июню.

Минувшей ночью залили первую плиту под первый корпус общежития. Сейчас приступили к армированию второй плиты, в четверг будут заливать вторую плиту бетоном, для этих целей сегодня ночью будет перебазировка сваебоев на новые точки. Уже в пятницу 10 апреля планируется перебазировка собранных корпусов под общежития на бетонное основание.

Кроме этого, сейчас идет строительство постоянной дороги к зданиям общежитий, она будет уложена также к пятнице. Заканчивается горизонтальное планирование, в ближайшие дни строители начнут забивать сваи по всему полю для корпусов самой больницы. Корпуса для больницы будут намного больше, чем здания под общежития. Они состоят из лёгких стальных тонкостенных конструкций, сейчас находятся в изготовлении. Электрокабель уже проложили, в ближайшее время подадут электричество.

Справка. Временный клинико-диагностический инфекционный центр в Уфимском районе площадью 16 000 м² – это боксы круглосуточного пребывания и реанимационные боксы, отделения диагностики и дезинфекции, лаборатория и центрально-стерилизационное отделение. Объект будет необходим только в том случае, если увеличится количество заболевших коронавирусной инфекцией и существующих медицинских объектов данного профиля не хватит.