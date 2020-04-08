Как приобрести SIM-карту с технологией саморегистрации и смартфон не выходя из дома

Билайн доставит все покупки, которые клиенты совершают в интернет-магазине компании. Здесь кроме SIM-карт с технологией саморегистрации, мобильных устройств и аксессуаров можно купить программное обеспечение для домашнего компьютера и смартфонов, подписки на онлайн-кинотеатры, видеоприставки и видеоигры, а также другие сервисы и продукты.

В Уфе при приобретении SIM-карт с технологией саморегистрации в интернет-магазине Билайн доступна услуга срочной доставки. В других городах Башкирии срок доставки составляет от одного рабочего дня. Курьеры Билайн бесплатно привезут из интернет-магазина покупку стоимостью от 3000 рублей, а заказы с SIM-картами оператора с технологией саморегистрации доставляются бесплатно независимо от общей стоимости заказа.

Возможность приобрести SIM-карты с технологией саморегистрации и необходимое для них оборудование, не выходя из дома, призвана способствовать борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Покупатели смогут самостоятельно зарегистрировать приобретенные SIM-карты дистанционным способом, в том числе с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Web-интерфейс, разработанный оператором, обеспечивает полностью автоматизированный процесс, который включает в себя распознавание и проверку подлинности документа, удостоверяющего личность. Технология работает в режиме реального времени и способна мгновенно обрабатывать изображение паспорта РФ, что значительно ускоряет процесс обслуживания клиентов и повышает уровень сервиса.

А большинство вопросов абоненты Билайн могут решить онлайн через приложение «Мой Билайн»: пополнить баланс, подключить услуги, зарабатывать гигабайты за чтение книг, здоровый сон или прогулки по квартире, и даже получать отличный кэшбэк на счет за покупки в различных интернет-магазинах.

Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди реализованных компанией мер:

• возможность для абонентов Билайн по всей России пользоваться услугами мобильной связи в полном объеме при отрицательном балансе;

• возможность пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» даже при нулевом балансе;

• обновление условий акции «Гиги за шаги» с учетом текущих рекомендаций оставаться дома — начисление до 3 Гб интернета в месяц дополнительно даже за 1 000 шагов;

• предоставление бесплатного доступа к сервису «Музыка Билайн» на 30 дней по промокоду СИЖУДОМА для абонентов Билайн, впервые подключающих сервис (онлайн https://music.beeline.ru, приложение bit.ly/Beelinedoma);

• специальные предложения для абонентов Билайн от образовательных ресурсов (в частности, SkyEng, Level One, City Business School) и другие.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.