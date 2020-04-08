«РадостьЕсть»: по Уфе действует доставка халяльных полуфабрикатов и готовых продуктов

В Уфе запустили сервис доставки халяльных комплексных обедов и полуфабрикатов — «РадостьЕсть». Сервис действует территории всей Уфы.

Всем желающим доставляют натуральные продукты из сырья произведенного в Башкирии.

На сайте доставки «Радость Есть»: http://www.RadostEst.ru/ любой житель Уфы и близлежащих населенных пунктов (Шамонино, Чеснокова, Михайловка, 8 марта) может оформить заказ на доставку готовых обедов и полуфабрикатов.

В команде «РадостьЕсть» есть специалист, проверяющий сырье на соответствие стандартам халяль. Предпочтение в компании отдают сырью местного производства. Так, например, всю говядину закупают напрямую в Давлекановском мясокомбинате.

На этой неделе «РадостьЕсть» планирует запустить в продажу халяльную тушенку из говядины и колбаски гриль из курицы и говядины.

К заказу, с соблюдением всех санитарных норм, готовы: корот, пельмени из говядины, пельмени из курицы, манты, котлеты куриные паровые, котлеты куриные для барбекю или гриля, котлеты из телятины для барбекю или гриля, губадия, курник, учпочмак, комплексные обеды (в течение семи дней блюда не повторяются). Заказ передается бесконтактным способом.

На этой неделе «РадостьЕсть» приготовили комплексные обеды и бесплатно накормили 577 врачей РКБ им. Куватова.

Заказать продукцию можно на сайте http://www.RadostEst.ru/ или по телефону: +7 989 952 5803.