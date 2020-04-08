Радий Хабиров поблагодарил волонтеров - студентов БГМУ за участие в акции #МыВместе

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Юлия Ашаропова



















Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Юлия Ашаропова

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поблагодарил волонтеров — студентов БГМУ, которые помогают пожилым жителям республики в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Любой пожилой человек 60+ или испытывающий сложности с передвижением может попросить купить и доставить ему необходимые продукты, лекарства и товары первой необходимости. Телефон горячей линии 8 800-200-34-11 работает круглосуточно.

Звонок поступает в федеральный колл- центр, потом информация направляется в регионы. Волонтеры-медики связываются с заявителем, уточняют список покупок и время визита. Все покупки доставляют до квартиры, а после заявитель расплачивается с ребятами по чеку. В квартиры волонтеры-медики не заходят, соблюдают все меры безопасности, чтобы не подвергать пожилого человека опасности. Молодые ребята работают исключительно в масках и перчатках, используют антисептические средства, соблюдают дистанцию.

Для защиты от мошенников каждой заявке присваивается идентификационный номер, волонтер-медик обязан при визите назвать его.

В Башкирии участниками акции #МыВместе от предпринимательского сообщества стали компания «АРТ-Моторс» и автошкола «Приоритет». Они развозят волонтеров — медиков по адресам заявителей. К акции присоединились предприниматель Вадим Загитов, который предоставляет продуктовые наборы для нуждающихся. Компании «Полиплекс» и «Полимерпласт» поставляют качественную одноразовую посуду в уфимские больницы, сельхозпредприятие «Живое село» обеспечивает молочной продукцией инфекционную больницу. Участники команды «Молодежки ОНФ» привезли сегодня врачам инфекционной больницы 120 5-литровых бутылей питьевой воды и 200 тюбиков увлажняющего крема.

«Колл-центр штаба акции #мывместе работает с 18 марта, и все ребята помогли делом уже девятистам шестидесяти трём жителей республики на сей день. И честно заслуженная благодарность, рәхмәт от главного человека в Башкирии — Радия Хабирова — большая, вдохновляющая поддержка, в данной ситуации — как медаль. Студенты Башмедуниверситета — это будущее нашей медицины и, получается, будущее нашей страны. Сейчас в стране и республике такое время, когда проявляются лучшие человеческие и профессиональные черты каждого: думаю, что волонтеры БГМУ этот гражданский экзамен уже сдали «автоматом» и заслужили доверие своих будущих пациентов. Важно, что именно их колл-центр, один из первых в стране и республике, стал точкой притяжения порядочных и активных людей, которые с первых дней начали предлагать помощь и участие пожилым согражданам независимо от своего имущественного статуса», — прокомментировал участник акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев.