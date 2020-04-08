Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии бездомные нашли в овраге потерявшегося мужчину и помогли ему выжить Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прекратили поиски пропавшего без вести Рашита Давлетбаева. 55-летний мужчина из Стерлитамака пропал 20 марта. Добровольцами были организованы поиски, проверены больницы и потенциальные места его пребывания.

Как сообщили представители добровольного поискового отряда «Отклик», мужчина найден живым.

Выяснилось, что мужчина больше двух недель прожил в садовом товариществе с лицами без определенного места жительства.

По информации волонтеров, Рашит Давлетбаев, попав в природную ловушку, провалился в овраг с ручьём и не смог выбраться самостоятельно. Через некоторое время его обнаружили бездомные.

Они вытащили его, накормили и переодели. Мужчина жил с ними до тех пор, пока его не нашли добровольцы.