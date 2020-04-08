Коронавирус в Башкирии: умерла пациентка с COVID-19; дезинфекция РКБ; когда все закончится

В Уфе у пожилой пациентки, скончавшейся в Республиканской клинической больнице имени Куватова, выявили коронавирус. Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в Башкирии.

Смерть пациентки с COVID-19. Утром 7 апреля стало известно, что в Башкирии у 80-летней пациентки, скончавшейся в РКБ им. Куватова, выявлен коронавирус. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров. По данным «Башинформа», пожилая женщина более двух месяцев лечилась по поводу обширного инсульта и сахарного диабета в РКБ и скончалась в воскресенье. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне ишемического инфаркта мозга. «Сегодня установлено, что пациентка была носителем вируса Ковид-19», — сообщил Хабиров. Сейчас РКБ, где находится 1 200 человек, половина из которых пациенты, закрыт на карантин. Всех тестируют на коронавирусную инфекцию, а также проводят дезинфекцию помещений.

Как дезинфицировали РКБ из-за COVID-19. Уже вечером 7 апреля провели обработку территории Республиканской клинической больницы имени Куватова и прилегающих к ней улиц спецсредством «Этоксамин». Для этого были задействованы две спецмашины с 4 тысячами литров дезинфицирующего средства. Всего было продезинфицировано около 220 000 кв. метров. На этой неделе запланирована обработка данным средством всей территории Уфы. Радий Хабиров попросил жителей республики не приближаться к технике, которая дезинфицирует улицы столицы.

На борьбу с коронавирусом Башкирия из федерального бюджета получила 1,23 млрд рублей. Как сообщил глава Минздрава РБ Максим Забелин, средства будут использованы на дооснощение госпитальных баз, в которых будет проводиться лечение пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Также закупят оборудование и профинансируют работы по увеличению числа коек, к которым подводится кислород.

Почтальоны принесут всем пенсии досрочно. Для того чтобы пожилые люди не подвергали риску свое здоровье в период эпидемии, в этом месяце почтальоны доставят пенсию на дом с опережением графика, до 15 апреля. Как сообщил «Башинформ», все пенсии и другие выплаты в апреле будут доставляться на дом даже тем клиентам Почты России, кто обычно приходят за ними в почтовые отделения.

Самые криминогенные районы Уфы в период самоизоляции назвал на совещании в мэрии начальник Отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Уфе Руслан Шаймарданов. По его словам, наибольшее число преступлений за неделю зарегистрировано в Октябрьском районе Уфы — 10 фактов. В Орджоникидзевском – семь, в Калининском и Советском – по четыре. Всего в Уфе зарегистрировано 30 преступлений, из них 15 краж, девять краж из автомобилей, три грабежа. Режим полной самоизоляции чаще всего нарушают в Калининском, Ленинском и Орджоникидзевском районах.

Между тем выписанный жителю Уфы первый в России штраф 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции опротестован. Это сделала прокуратура Ленинского района Уфы. По словам адвоката оштрафованного уфимца, мировой судья превысил свои полномочия — такие штрафы могут накладывать только районные судьи. 33-летний Руслан Ш. в уфимском Затоне ночью парковал автомобиль, когда к нему подошли полицейские. В итоге на следующий день 2 апреля административный протокол рассмотрели в мировом суде и выписали штраф – 15 тысяч рублей. Этот случай в Башкирии стал первым официальным наказанием с момента изменения законодательства. Ранее сообщалось, что «Башинформ» готов компенсировать уфимцу наложенный на него штраф.

«Гулять с ребенком можно». Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак 7 апреля на брифинге по ситуации с коронавирусом сообщила, что во время самоизоляции гулять с детьми можно, но соблюдая меры предосторожности. «Маску надевать не нужно. Гулять можно на улице на расстоянии от полутора до двух метров от других людей, не в компании», — пояснила она.

За распространение фейка о коронавирусе. 30-летний житель Чекмагушевского района Башкирии 20 марта увидел в соцсетях пост о новой коронавирусной инфекции и прокомментировал его, сообщив читателям недостоверную информацию. В тексте мужчина сослался на несуществующую знакомую, якобы работающую в медучреждении. В итоге суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщил «Башинформ».

Тем временем глава СКР поручил найти распространителя фейк-видео из РКБ им. Куватова в Уфе. Как рассказал «Башинформ», в соцсетях «гуляет» видео, где якобы руководство РКБ через окно покинуло здание из-за обнаружения у пациента Covid-19. На самом деле эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы.

А кибермошенники используют ситуацию с коронавирусом для кражи денег. По данным Центробанка, мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, компенсации, пособия, возврат денег за билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен сообщить данные своей карты либо осуществить платеж на некий счет. ЦБ рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений, передает «Башинформ».

«Ситуация с коронавирусом пока далека от своего завершения». Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил во время посещения единого колл-центра по противодействию распространению коронавирусной инфекции, организованного на базе регисполкома партии «Единая Россия». На встрече с руководителями центров добровольцев Хабиров признался, что восхищен объемом работы, которую выполняют волонтеры. В колл-центре круглосуточно трудятся тысячи медиков, неравнодушных жителей Башкирии, бизнесмены и представители политических институтов. «Мы видим, что ситуация с коронавирусом пока далека от своего завершения. Поэтому важно привлекать и обучать новых волонтеров, чтобы мы могли наращивать объемы поддержки», — сказал Хабиров.

Замереть, чтобы выжить. После длительного молчания в соцсетях появилась знаменитая уроженка Уфы Земфира. Певица назвала то, что происходит сегодня в мире, «странными днями». Также она сообщила, что пишет альбом. «Но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет: и альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — подчеркнула Земфира.

Сроки пика и спада коронавируса. По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, до выхода на плато с коронавирусной инфекцией осталось около 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону. При этом на плато — это когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число заболевших — Россия будет находиться до первой декады-середины июня, уточнил «Башинформ». В мире зафиксировано более 1,2 млн больных COVID-19, свыше 67 тысяч умерли. В России — 7497 зараженных. Умерло — 58 человек. В Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом, среди них женщина, прибывшая из Турции. Под подозрением 103 человека. Один пациент погиб. «В ближайшее время резко увеличится количество тестов на Ковид-19, что, естественно, даст математическое увеличение числа заражённых», — предупредил Радий Хабиров.