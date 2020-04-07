Фото: администрация Уфы В Уфе перекроют половину дороги по улице Левитана Фото: администрация Уфы

В среду, 8 апреля, дорожные службы Уфы приступают к ремонту проезжих частей по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый участок, который облагородят в столице Башкирии, — улица Левитана от Таллинской до Новороссийской.

Для подготовительных работ рабочие перекроют пол-улицы, транспорт пустят по одной стороне. По данным пресс-службы уфимской администрации общая протяженность ремонтируемого участка составит 920 метров. Планируется выполнить фрезерование и уложить асфальтобетонное покрытие, в том числе покрытие тротуара, обустроить новые бортовые камни, технической полосы. После завершения работ будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.