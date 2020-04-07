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Сегодня ночью в Уфе будут дезинфицировать территорию вокруг РКБ им. Куватова

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Сегодня ночью в Уфе будут дезинфицировать территорию вокруг РКБ им. Куватова Фото: администрация Уфы

Сегодня, 7 апреля, после 22 часов в Уфе проведут обработку территории Республиканской клинической больницы им. Куватова и прилегающих к ней улиц. По информации городской администрации, под обработку попадают улицы Кирова, Кустарная, Революционная, Мингажева, Достоевского. Мероприятие проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции по согласованию с Роспотребнадзором по РБ.

Сообщается, что для дезинфекции будет использован «Этоксамин». Это дезинфицирующее средство сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей. Работы будут выполняться предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию на проведение дезинфекции.

Городские власти обращаются к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов.

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуется обратиться в ИДЦ Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.

Напомним, в воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем вируса COVID-2019. Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: дезинфекция, РКБ имени Куватова, коронавирус
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