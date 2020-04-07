Фото: Олег Яровиков Российские радийщики обратились к Минсвязи за помощью Фото: Олег Яровиков

Вице-президенты Российской академии радио Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий выступили с обращением к Министерству связи, в котором заявили о грядущем банкротстве отрасли.

«Кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным. Так, по данным экспертов, прогнозируемое падение рекламного рынка составит 30-50%, в то время как доля рекламной выручки в структуре доходов холдингов составляет от 70% до 90%», — передает Национальная служба новостей со ссылкой на текст обращения. Для радиостанций расходы на распространение сигнала являются второй по размеру статьей затрат после оплаты труда. При пессимистичном сценарии развития событий большинство радиостанций России не смогут выполнять обязательства, что приведёт к сокращению зоны вещания национальных станций, приостановке и массовому прекращению вещания локальных станций. Помимо обращения в Минсвязи, радиостанции обратились и к ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» с просьбой предоставить скидку в размере 50 процентов от текущей стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на шесть месяцев. Представители радиостанций представили список из 15 мер, которые помогут избежать массовых дефолтов и увольнений сотрудников радиокомпаний.

В их числе отмена выездных и встречных налоговых проверок до конца года, налоговые каникулы по страховым взносам, налогам на прибыль и НДС, налогу на имущество, отсрочка выплат до конца года, изменение порядка расчета налога на прибыль и другие меры. Также предлагается обязать госкомпании закупать рекламу только у обладателей «рекламных активов», минуя посредников в лице рекламных агентств.

«О положении в отрасли сложно говорить, настолько неопределённая сейчас ситуация. Неопределённая в том смысле, что никто пока не понимает, сколько будет продолжаться это падение радиорынка», — признался в беседе с НСН Юрий Костин, генеральный директор «ГПМ Радио» (объединяет девять брендов: «Авторадио», Радио ENERGY, «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы»).

«У некоторых полностью остановились платежи от рекламодателей. По многим позициям падение составляет до 90% от плановых показателей. Скажу больше, львиная доля рекламных кампаний, которые были запланированы на апрель, сейчас в подвешенном состоянии», — рассказала она.

«В ситуации с эпидемией коронавируса и паникой в обществе, радио становится невероятно актуальным и даже стратегически важным медиа. Мир никогда уже не будет прежним, но радио как самый адаптированный способ передачи практической и музыкальной информации ещё всех удивит. У меня такое ощущение возникло за последние недели. Поэтому, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, радио как индустрия никуда не денется. Но, многие будут вынуждены уйти с рынка», — подытожил гендиректор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева («Наше Радио», Rock FM и Радио Jazz) подтвердила тотальное падение рынка:По словам Костина, в кризис радио обычно страдает больше других СМИ, но быстрее восстанавливается.