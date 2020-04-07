Выписанный жителю Уфы штраф 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции опротестован

Первый в России штраф в размере 15 тысяч рублей, выписанный в Уфе за нарушение режима самоизоляции, может быть отменен. Прокуратура Ленинского района столицы Башкирии опротестовала решение мирового суда. Информацию подтвердил адвокат оштрафованного уфимца Рамиль Гизатуллин.

По словам компетентного юриста, мировой судья превысил свои полномочия ввиду того, что в соответствии с новыми поправками в КоАП, такие штрафы могут накладывать только районные судьи.

33-летний Руслан Ш. получил штраф 2 апреля. В уфимском микрорайоне Затон ночью мужчина вышел перепарковать свой автомобиль, когда к нему подошли блюстители порядка. В итоге на следующий день административный протокол рассмотрели в мировом суде и выписали штраф — 15 тысяч рублей. Этот случай в Башкирии стал первым официальным наказанием с момента изменения законодательства.

Ранее сообщалось, что агентство «Башинформ» готово компенсировать уфимцу наложенный на него штраф.