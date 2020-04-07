Фото: Валерий Шахов В Уфе режим самоизоляции из-за COVID-19 скорректировал работу речного флота Фото: Валерий Шахов

В Уфе флот подготовлен к навигации, но из-за режима самоизоляции по коронавирусу его выход из Затона откладывается до окончания ограничительных мер. Об этом 7 апреля на оперативном совещании в администрации Уфы сказал директор Муниципального бюджетного учреждения «Служба речных переправ» Сергей Сергеев. Он доложил о готовности речных судов к навигации и работе речных переправ в 2020 году.

«В этом году, по состоянию на 7 апреля, флот учреждения уже подготовлен к навигации и выходу из Затона. Однако, по причине введения режима самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Уфы, флот учреждения начнет работать после отмены данного режима, либо на основании распоряжения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям для организации перевозки населения из зон затопления в период весеннего половодья», – сказал Сергей Сергеев.

Для регулярной обработки поверхностей судов в местах размещения пассажиров, учреждение приобрело запас дезинфицирующих средств, переносных ручных разбрызгивателей и средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания для экипажей судов.

К весеннему половодью и навигации 2020 года подготовку прошли десять самоходных и пять несамоходных судов, а также дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период навигации. Все речные суда, запланированные к работе, технически готовы и соответствуют всем нормам безопасной перевозки.

Обычно навигация открывается в конце апреля – в начале мая, и зависит эта дата от наступления круглосуточных положительных температур воздуха. В 2019 году навигация стартовала 20 апреля, что на неделю раньше обычного срока. По среднемноголетним данным и погодным условиям начало навигации совпадает с началом дачного сезона, поскольку основная масса горожан, пользующихся речными паромными переправами – это садоводы, чьи приусадебные участки расположены в дачных массивах за реками Уфы и Белой.