Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.40 ↓

EUR 82.63 ↑

7 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
На 07.04.20 в Башкирии выявлено 11 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. Под подозрением 106 человек. 5 пациентов выписаны
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе режим самоизоляции из-за COVID-19 скорректировал работу речного флота

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе режим самоизоляции из-за COVID-19 скорректировал работу речного флота Фото: Валерий Шахов

В Уфе флот подготовлен к навигации, но из-за режима самоизоляции по коронавирусу его выход из Затона откладывается до окончания ограничительных мер. Об этом 7 апреля на оперативном совещании в администрации Уфы сказал директор Муниципального бюджетного учреждения «Служба речных переправ» Сергей Сергеев. Он доложил о готовности речных судов к навигации и работе речных переправ в 2020 году.

«В этом году, по состоянию на 7 апреля, флот учреждения уже подготовлен к навигации и выходу из Затона. Однако, по причине введения режима самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Уфы, флот учреждения начнет работать после отмены данного режима, либо на основании распоряжения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям для организации перевозки населения из зон затопления в период весеннего половодья», – сказал Сергей Сергеев.

Для регулярной обработки поверхностей судов в местах размещения пассажиров, учреждение приобрело запас дезинфицирующих средств, переносных ручных разбрызгивателей и средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания для экипажей судов.

К весеннему половодью и навигации 2020 года подготовку прошли десять самоходных и пять несамоходных судов, а также дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период навигации. Все речные суда, запланированные к работе, технически готовы и соответствуют всем нормам безопасной перевозки.

Обычно навигация открывается в конце апреля – в начале мая, и зависит эта дата от наступления круглосуточных положительных температур воздуха. В 2019 году навигация стартовала 20 апреля, что на неделю раньше обычного срока. По среднемноголетним данным и погодным условиям начало навигации совпадает с началом дачного сезона, поскольку основная масса горожан, пользующихся речными паромными переправами – это садоводы, чьи приусадебные участки расположены в дачных массивах за реками Уфы и Белой.

ИА «Башинформ»
Теги: навигация, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
В Башкирии разрешено передвигаться на автомобиле во время действия режима самоизоляции, сообщил на совещании в правительстве руководитель республики Ради
В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели
Жители Башкирии еще неделю проведут в режиме самоизоляции. Об этом 6 апреля на совещании в правительстве РБ сообщил глава республики Радий Хабиров. «Мы
В Уфе школьница пострадала при падении с кирпичного забора
В Уфе на территории частного домовладения пострадала 12-летняя школьница. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Управления гражданской защиты
Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия-1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся»
На территории Башкортостана ситуация с COVID-19 находится в «спокойном течении». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на т
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть