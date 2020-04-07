Фото: Олег Яровиков Уфимский спортсмен отстаивает право на пробежки на свежем воздухе в период самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Директор Уфимского международного марафона и школы правильного бега I Love Supersport Владислав Литвинчук 6 апреля на своей странице в Facebook поднял волнующий многотысячное сообщество любителей спорта вопрос пробежек на свежем воздухе в период самоизоляции. Он адресовал его министру молодежной политики и спорта РБ Руслану Хабибову, приведя примеры других стран, где власти учли, когда и как можно заниматься спортом на улице.

«Мы пообщались с бегунами и триатлетами из Франции, Великобритании, Германии, Тайланда и Венгрии. Также мне известно, как обстоят дела в США. Во многих из этих стран гораздо больше случаев заражения и смертей, чем в России, но при этом нет таких жестких запретительных мер, как у нас, — написал спортсмен. — Там сразу было отдельно описано, когда и как можно заниматься спортом на улице. Где-то указан промежуток времени, где-то расстояние от дома. Важно, что сразу разрешено было бегать, ходить с палками или кататься на велосипеде».

Владислав Литвинчук добавил, что и в России, в Удмуртии, с 4 апреля разрешены прогулки с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, индивидуальные пробежки и занятия скандинавской ходьбой с дистанцией минимум три метра.

«Я вчера за один час пробежки встретил 25 бегунов, что немало даже в обычной обстановке. А сколько бы их сейчас было, если бы не ограничение? Я понимаю, что любой выход на улицу повышает вероятность заболеть, но, возможно, спорт настолько же её понижает, повышая иммунитет, — привел он свои аргументы. — С 2015 года, в том числе благодаря нашим усилиям, в Башкортостане появилось более десяти тысяч спортсменов-любителей, а просто тех, кто совершает пробежки 2-3 раза в неделю, ещё больше. Сейчас, благодаря карантину, число приверженцев физической активности только растёт. И разрешение заниматься физической активностью на свежем воздухе, с соблюдением определенных мер осторожности, может стать самым эффективным решением по вовлечению людей в спорт, которое когда-либо принимало наше правительство. Руслан Хабибов, кто, если не вы, будет и должен продвигать спорт сейчас. В этом сообщении нет критики, лишь желание постоять за такое близкое мне многотысячное сообщество любителей спорта».

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов отреагировал на адресованный ему вопрос, отметив, что ситуация непростая, «и чтобы выработать лучшее решение, важно было услышать мнение всех сторон».

По его словам, была собрана рабочая группа, в которую вошли советник главы республики Шаварш Карапетян, руководитель рабочей группы Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Башкортостана, депутат Госдумы ФС РФ VII созыва, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова, а также сотрудники Минспорта РБ, Роспотребнадзора, МВД по РБ, управлений по физической культуре и спорту администраций Уфы и Салавата, а также сам Владислав Литвинчук.

«В формате аудиоселектора обсудили вопрос бега с позиции каждого эксперта. Сошлись в едином мнении, что вопрос уличных тренировок обязательно поднимем ещё раз на следующей неделе, — сообщил министр. — Да, мы все хотим вернуться к прежнему ритму жизни. Но для этого нам нужно соблюдать все рекомендации и ещё немного потерпеть. Владислав, спасибо за инициативность и желание развивать спорт в республике. Будем над этим работать в одной команде».

Между тем, позиция Роспотребнадзора и МВД однозначна — необходимо соблюдать режим самоизоляции, чтобы уменьшить возможность распространения коронавирусной инфекции. Рима Баталова и Шаварш Карапетян солидарны в том, что режим самоизоляции должен быть продолжен в той форме, в которой он принят руководством республики.