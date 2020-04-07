Фото: ИА «Башинформ» Ленара Иванова призвала жителей Башкирии обратить внимание на одиноких пожилых соседей Фото: ИА «Башинформ»

Вице-премьер республиканского правительства Ленара Иванова на своей странице в «Фейсбуке» обратилась к жителям Башкирии с просьбой обратить внимание на пожилых соседей. Она напомнила телефон для #sos звонков: 8-800-775-00-14.

«#SOS Вы можете спасти чью-то жизнь, если обратите внимание на тех, кто рядом, — написала вице-премьер правительства РБ. — Если вы давно не видели и не слышали свою пожилую соседку, не поленитесь, позвоните ей или постучите в дверь, заходить не нужно. Просто убедитесь, что все нормально».

Ленара Иванова опасается, что в период самоизоляции из-за коронавируса можно упустить тех, кто одинок, кто не знает телефонов горячих линий социальных служб, сотрудники которых могут просто не знать о необходимости помощи, могут не успеть.

«Поэтому, друзья, поинтересуйтесь, пожалуйста, своими соседями. Лишним не будет... Если вы убедитесь, что нужно наше вмешательство — помощь на дому или даже перевод в стационар, мы подключимся», — добавила она.