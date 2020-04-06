В УГАТУ стартовал флешмоб #мирноенебо 

Уфимский государственный авиационный технический университет запустил флешмоб, посвященный подвигу советских летчиков. Первыми акцию поддержали врио ректора Сергей Новиков, деканы факультетов, преподаватели, сотрудники, студенты.

6 апреля 1966 года пилоты военного реактивного самолёта Як-28 Борис Капустин и Юрий Янов спасли жителей Берлина, направив потерявшую управление машину в озеро Штёссензее.

На высоте 4000 метров у самолета отказали оба двигателя, и он стал терять высоту. Стремясь не допустить падения неуправляемой машины на жилые кварталы города, пилоты приняли решение не катапультироваться, а вывели самолет за пределы большого города. Подвигу лётчиков, награжденных орденами Красного Знамени посмертно, посвящена песня Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского «Огромное небо».

В честь подвига наших героев авиационный университет приглашает всех присоединиться к флешмобу: размещайте фото весеннего неба из своего окна с хэштегами #мирноенебо #огромноенебо.

Присоединяйтесь!