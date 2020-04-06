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Башкирский мёд к чаю можно заказать на дом

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Компания «Башкирский мёд» предлагает поставки натурального мёда из Башкирии в оригинальной сувенирной и эконом упаковке.

Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации. Более 400 наименований продукции.

Компания является поставщиком башкирского мёда на МКС с 2002 года.

На сайте bashkirmed.com в интернет-магазине можно сделать заказ с доставкой на дом, доставка осуществляется по Башкирии и России.

Компания также предлагает сотрудничество рекламным агентствам по производству и поставкам корпоративных сувениров и VIP сувениров.

Все подробности по телефону:

8 (347) 295-94-50, 8 (347) 274-46-84

ИА «Башинформ»
Теги: доставка продуктов
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