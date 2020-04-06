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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова стала волонтёром «горячей линии» по коронавирусу

ОБЩЕСТВО

6 апреля поработать в качестве волонтера в штаб волонтеров-медиков по профилактике коронавирусной инфекции приехала супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. Вместе со студентами она принимала звонки, общалась с жителями республики, формировала заявки на покупку продуктов питания.

Волонтеры уже сегодня доставят заказ, а также передадут пенсионерам букет от цветочного магазина, который ежедневно отправляет их специально для пожилых и маломобильных жителей города на самоизоляции.

С 23 марта волонтеры БГМУ уже успели помочь 374 пожилым людям. На сегодняшний день в колл-центре БГМУ задействовано 15 волонтеров, 50 волонтеров ежедневно совершают выезды к пожилым. Все волонтеры проходят обучение на портале добро.ру и непосредственно перед началом работы. Все волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептик.

«Горячая линия» работает в рамках акции #МыВместе для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных граждан. Ежедневно на «горячую линию» поступает около 100 звонков, в день совершается около 50 выездов по заявкам.

Телефоны «горячей линии»: 8-800-200-34-11 (федеральный); 8 (347) 273-55-44 (местный).

ИА «Башинформ»
Теги: волонтеры, коронавирус
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