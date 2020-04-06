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В Башкирии пьяный водитель мопеда попытался скрыться от инспекторов ДПС: видео погони

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Башкирии пьяный водитель мопеда попытался скрыться от инспекторов ДПС: видео погони Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Краснокамском районе Башкирии, в селе Николо-Берёзовка внимание сотрудников ГИБДД привлёк мужчина, управлявший мопедом «Альфа» без госномеров. Стражи порядка начали преследовать нарушителя. Неоднократно через сигнально-громкоговорящее устройство они требовали, чтобы водитель мопеда остановился, но безрезультатно. Таким образом, мужчина проигнорировал законное требование инспекторов ДПС.

«Во время преследования к погоне подключился второй экипаж ДПС, но нарушитель, создавая аварийные ситуации на дороге, пытался скрыться. Вскоре, бросив своё транспортное средство, он стал убегать от правоохранителей. Однако, водитель мопеда был задержан. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.

Задержанного привлекли к административной ответственности за ряд грубых нарушений ПДД, в том числе за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке. Мопед поместили на штрафстоянку.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ
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