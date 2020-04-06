Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об ураганном ветре Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об опасных явлениях. По данным пресс-службы ведомства, в западной половине республики днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. В восточной половине республики утром и днем 7 апреля местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 21-26 м/с, ночью и утром метель, гололед, на дорогах гололедица.

В западной половине республики температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, днем 0, +5. В восточной половине республики столбики термометров покажут ночью -1,-6, днем -2, +3.

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 1-2 км.

В Уфе в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3,-5, днем +2, +4.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 24-28 м/с соответствует такой ветровой режим, как «полная буря». Это когда вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.