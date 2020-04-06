Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

6 апреля Понедельник

Уфа   °

Молния
На 06.04.20 в Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 9600 тестов. Под подозрением 106 человек. 4 пациента выписаны
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об ураганном ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об ураганном ветре Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об опасных явлениях. По данным пресс-службы ведомства, в западной половине республики днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. В восточной половине республики утром и днем 7 апреля местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 21-26 м/с, ночью и утром метель, гололед, на дорогах гололедица.

В западной половине республики температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, днем 0, +5. В восточной половине республики столбики термометров покажут ночью -1,-6, днем -2, +3.

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 1-2 км.

В Уфе в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3,-5, днем +2, +4.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 24-28 м/с соответствует такой ветровой режим, как «полная буря». Это когда вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии наделил чиновников полномочиями штрафовать за невыполнение правил при ЧС
Указом главы Башкирии чиновники 15 ведомств наделяются полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КОАП РФ «Невы
Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия-1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся»
На территории Башкортостана ситуация с COVID-19 находится в «спокойном течении». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на т
Под Уфой будут решать проблему весенних подтоплений поселков Зубово и Чесноковка
Обследование русла реки Берсувань на территории Зубовского и Чесноковского сельсоветов выявило большое число донных наносов и отложений, поваленных дерев
В двух больницах Башкирии сменились главврачи
Главный врач Нефтекамской городской больницы Тагир Гизатуллин накануне объявил о своем уходе с должности. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть