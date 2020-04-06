Фото: www.philips.fr В больницы Башкирии на этой неделе поступят 15 новых аппаратов ИВЛ Фото: www.philips.fr

В больницы Башкирии на этой неделе поступят 15 новых аппаратов ИВЛ, закупленные за счет средств республиканского бюджета. Также в ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии медоборудования от федерального центра. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве доложил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

По его словам, аппараты будут перераспределены по больницам, перепрофилируемым под госпитальные базы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего по республике дополнительно будут развернуты 1651 койка для госпитализации и 1103 койки под изоляторы.

«В настоящее время проводится необходимое обучение персонала по тем нормативам, которые требует от нас федеральное ведомство. Создан необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — добавил министр.

Радий Хабиров, в свою очередь, поручил министру обратить особое внимание на обеспечение врачей средствами защиты. «Нам нужно беречь врачей», — отметил глава республики.