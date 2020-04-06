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В Башкирии двое мужчин нарушили режим самоизоляции и «поплыли» на льдине за рыбой

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии двое мужчин нарушили режим самоизоляции и «поплыли» на льдине за рыбой Фото: Олег Яровиков

В Центр обработки вызовов «Системы-112» вечером 5 апреля от очевидца поступило тревожное сообщение. Он рассказал, что на озере Кандрыкуль Туймазинского района на оторвавшейся от берега льдине находятся два рыбака.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС попытались принять все возможные меры для снятия рыбаков со льда, но те попросили спасателей им не мешать.

«Спасателям ничего не оставалось делать, как вызвать на место сотрудников полиции. Рыбаки, узнав, что на подмогу едут представители правопорядка, быстро собрали снасти и поспешили на берег. Но там их уже встретил участковый», — проинформировали в пресс-службе регионального Госкомитета.

Рыбаки подвергли себя опасности, когда вышли на тонкий лед, а также нарушили режим самоизоляции. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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