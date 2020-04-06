Уфимцев просят придумать названия для двух тематических аллей
Уфимцев просят придумать красивые и символичные названия для двух тематических аллей. Они будут расположены по адресам:
— сквер им. Зои Космодемьянской (ул. Трактовая);
— музыкальная школа № 9 им. Адигама Искужина (ул. Чкалова, 131).
Наименования должны быть интересными, содержательными и лаконичными.
«В Уфе стало доброй традицией высаживать новые аллеи, предстоящая весна не станет исключением. В рамках Республиканской акции «Зеленая Башкирия» на территории Ленинского района Уфы будут высажены белоствольные берёзы, липы и рябины. Чтобы деревья лучше прижились, решено высадить не маленькие саженцы, а уже подросшие деревца», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Свои предложения можно оставлять под этим постом, либо направить по электронной почте: len.inform@yandex.ru до 10 апреля 2020 года.