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Уфимцев просят придумать названия для двух тематических аллей

ОБЩЕСТВО

Уфимцев просят придумать красивые и символичные названия для двух тематических аллей. Они будут расположены по адресам:

— сквер им. Зои Космодемьянской (ул. Трактовая);

— музыкальная школа № 9 им. Адигама Искужина (ул. Чкалова, 131).

Наименования должны быть интересными, содержательными и лаконичными.

«В Уфе стало доброй традицией высаживать новые аллеи, предстоящая весна не станет исключением. В рамках Республиканской акции «Зеленая Башкирия» на территории Ленинского района Уфы будут высажены белоствольные берёзы, липы и рябины. Чтобы деревья лучше прижились, решено высадить не маленькие саженцы, а уже подросшие деревца», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Свои предложения можно оставлять под этим постом, либо направить по электронной почте: len.inform@yandex.ru до 10 апреля 2020 года.

Лейла Аралбаева
Теги: город
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