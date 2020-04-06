В Башкирии стартуют телеуроки для первоклассников

В Башкирии, с введением дистанционного обучения, стартуют ежедневные телеуроки для первоклассников. Посмотреть их можно на телеканалах «БСТ», «Россия-Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «ЮТВ».

Телеуроки будут вестись по нескольким предметам: литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир, ИЗО, технология и музыка.

Трансляция таких уроков для первоклассников будет идти ежедневно, после «Открытого урока» с известной личностью.

Отметим, что проект «Телеуроки для первоклассников» рассчитан, в первую очередь, на тех первоклассников, которые по тем или иным причинам не могут заниматься в онлайн режиме.

Как сообщал «Башинформ», дистанционное обучение, стартовавшее с 6 апреля, продлится в Башкирии как минимум две недели.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.