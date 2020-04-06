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Компания EcoWay бесконтактно доставляет лечебные масла и травы по Уфе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Компания EcoWay с Нефтекамска производит лечебные масла и травы для иммунитета и борьбы с вирусами. Предприятие доставляет бесконтактную доставку по Башкирии.

В EcoWay можно приобрести масло черного тмина, которые укрепляет иммунитет, а также другие средства для укрепления здоровья, например, сушеный корень имбиря, куркуму.

Процесс высушивания корня имбиря мало влияет на его состав и благотворные действия для организма человека, зато позволяет надолго сохранить этот продукт и использовать его для приготовления разнообразных блюд и лечебных средств на протяжении двух лет.

В EcoWay можно заказать полезный чай, стиральный экопорошок, башкирский мед и другую продукцию.

Главная задача работников компании доставить быстро и безопасно продукцию, которая помогает поддерживать здоровье близких товарами на основе натуральных природных компонентов.

При заказе от 2000 рублей доставка до квартиры бесплатно по всей России.

С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться:

https://vk.com/ecoway_club

https://instagram.com/ecoway_club

ИА «Башинформ»
Теги: доставка продуктов
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