Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о мокром снеге и сильном ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о неблагоприятных явлениях 6 апреля. По данным синоптиков, в этот день ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица, днем местами порывы до 18 м/с. В смс-оповещении сообщается об опасном явлении: в восточной половине республики прогнозируется сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха днем составит +1, +6 градусов. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге до одного-двух километров.

В Уфе 6 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем составит +4,+6.