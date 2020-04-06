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В Башкирии действует свыше 2 тысяч волонтеров

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная плата РБ

В Башкирии действует свыше 2 тысяч волонтеров Фото: Общественная плата РБ

В работающий в Башкирии Единый волонтерский центр входят 15 общественных организаций, включая ОНФ, волонтёров-медиков, «Боевое братство», добровольцев Духовного управления мусульман РБ, «Ночных волков» и многих других. Всего в организациях насчитывается более двух тысяч волонтеров.

«Каждый день количество волонтеров растет: к нам хотят присоединиться все больше активистов, — сообщил координатор Волонтерских центров РБ Александр Толстых. -Центр обеспечивает координацию между разными волонтерскими организациями республики для распределения нагрузки. Таким образом, ни одна заявка не остается без внимания. А, главное, мы действуем оперативно и четко».

По словам Александра Толстых, волонтерскую деятельность поддерживают предприниматели на местах: кто-то предоставляет транспорт, кто-то — продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты. Если в первые дни работы в Единый колл-центр поступало порядка 10 звонков за сутки с просьбой о помощи, то сегодня активисты ежедневно обрабатывают порядка 60 обращений от граждан.

Единый волонтерский центр приглашает всех желающих присоединиться к работе. Вступить в ряды волонтеров можно, позвонив по телефону единого Колл-центра 8-800-201-89-03, или заполнив заявку на сайте мывместе2020.рф.

Сергей Николаев
Теги: Башкирия, волонтеры
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