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С 6 апреля в Башкирии изменится расписание электричек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

С 6 апреля в Башкирии изменится расписание электричек Фото: ИА «Башинформ»

Башкортостанская пригородная пассажирская компанией сообщила об изменениях в расписании пригородных поездов.

Так, с 6 апреля будут отменены следующие пригородные поезда:

№ 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.22);

№ 6460 Раевка (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 08.21);

№ 6211 Шакша (отпр. 07.00) – Дема (приб. 07.42);

№ 6215 Шакша (отпр. 07.49) – Дема (приб. 08.32);

№ 6216 Дема (отпр. 16.51) – Шакша (приб. 17.33).

Наоборот, с 6 апреля назначаются следующие пригородные поезда:

№ 6431 Тавтиманово (отпр. 05.42) – Уфа (приб. 06.50);

№ 6433 Улу-Теляк (отпр. 06.04) – Уфа (приб. 07.49);

№ 6491 Уфа (отпр. 07.29) – Кандры (приб. 10.16);

№ 6851/6852 Уфа (отпр. 08.33)– Инзер (приб. 12.11).

Пассажиров просят планировать свои поездки заранее.

«Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также в СМИ, на официальном сайте транспортной компании, в мобильных приложениях «РЖД пассажирам» и «Пригород». Время — местное», — добавили в БППК.

Галина Бахшиева
Теги: расписание электричек
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