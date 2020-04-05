С 6 апреля в Башкирии изменится расписание электричек
С 6 апреля в Башкирии изменится расписание электричек Фото: ИА «Башинформ»
Башкортостанская пригородная пассажирская компанией сообщила об изменениях в расписании пригородных поездов.
Так, с 6 апреля будут отменены следующие пригородные поезда:
№ 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.22);
№ 6460 Раевка (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 08.21);
№ 6211 Шакша (отпр. 07.00) – Дема (приб. 07.42);
№ 6215 Шакша (отпр. 07.49) – Дема (приб. 08.32);
№ 6216 Дема (отпр. 16.51) – Шакша (приб. 17.33).
Наоборот, с 6 апреля назначаются следующие пригородные поезда:
№ 6431 Тавтиманово (отпр. 05.42) – Уфа (приб. 06.50);
№ 6433 Улу-Теляк (отпр. 06.04) – Уфа (приб. 07.49);
№ 6491 Уфа (отпр. 07.29) – Кандры (приб. 10.16);
№ 6851/6852 Уфа (отпр. 08.33)– Инзер (приб. 12.11).
Пассажиров просят планировать свои поездки заранее.
«Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также в СМИ, на официальном сайте транспортной компании, в мобильных приложениях «РЖД пассажирам» и «Пригород». Время — местное», — добавили в БППК.