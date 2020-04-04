Житель Уфы выиграл в лотерею 1,8 млн рублей
Уфимец выиграл в лотерею 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото». 3 апреля уфимский участник 180 800-го тиража государственной лотереи выиграл суперприз в размере 1 803 996 рублей. Победитель купил билет за 50 руб., воспользовавшись снижением цены на быстрые лотереи, и угадал правильные числа
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