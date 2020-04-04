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4 апреля Суббота

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14:05 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 6723 тестов. Под подозрением 102 человек. 3 пациента выписаны
Молния
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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Житель Уфы выиграл в лотерею 1,8 млн рублей

ОБЩЕСТВО

Уфимец выиграл в лотерею 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото». 3 апреля уфимский участник 180 800-го тиража государственной лотереи выиграл суперприз в размере 1 803 996 рублей. Победитель купил билет за 50 руб., воспользовавшись снижением цены на быстрые лотереи, и угадал правильные числа

ИА «Башинформ»
Теги: лотерея, выигрыш
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