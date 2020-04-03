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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимская епархия планирует провести V театральный фестиваль-конкурс «Пасха Красная»

ОБЩЕСТВО

1 мая по благословению Главы Башкортостанской митрополии, митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона планируется провести V театральный фестиваль-конкурс православных детских и молодежных коллективов — «Пасха Красная». Об этом сообщает пресс-служба Уфимской епархии.

Для участия в фестивале приглашаются детские Воскресные школы и молодежные организации приходов Башкортостанской митрополии. Материалом для постановок могут стать лучшие произведения детской, русской и мировой литературы, переложения Жития Святых, христианские легенды и сказания.

«Движущей силой фестиваля является желание поделиться пасхальной радостью о Воскресшем Христе. Детские и молодежные театральные коллективы смогут представить на фестивале спектакли, в которых утверждаются главные христианские ценности: любовь, милосердие, стремление к Добру и Свету», — сообщают организаторы.
Победители и участники конкурса будут отмечены грамотами, дипломами и памятными призами.Фестиваль пройдет в ДК УМПО «Машиностроителей», начало в 11.00.

Срок подачи заявки на участие – до 20 апреля 2020 года по электронной почте: matronaufa@yandex.ru, контактный телефон 8-917-41-30-412.

Рекомендуемая длительность выступления – не более 15 минут.

Вход на фестиваль свободный, приглашаются все желающие.

Лейла Аралбаева
Теги: Пасха, фестиваль
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