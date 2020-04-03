Фото: Олег Яровиков Второе обращение Путина; Covid-19; что нас погубит; Шаймуратов Герой – неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Путин снова обратился к нации и присвоил Героя Шаймуратову; Радий Хабиров рассказал о том, что нас погубит; силовики закрыли границу; смерть от коронавируса как ЧП; о массовом сокращении; найден виновник пожара на химзаводе. О главных событиях недели — в материале ИА «Башинформ».

В полной самоизоляции

2 апреля во время своего второго обращения к нации президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до 30 апреля, чтобы снизить распространение коронавируса в стране. Главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия в борьбе с коронавирусом, добавил он. Ранее Путин объявлял о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля.

3 апреля глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим полной самоизоляции граждан в регионе до 12 апреля, пишет «Башинформ». «Это поможет нам избежать тяжёлых последствий», — пояснял Хабиров. Жителям разрешено сходить только за продуктами, лекарствами, выбросить мусор и выгулять собаку. Работающим на предприятиях жизнеобеспечения надо получить спецпропуск на передвижения. Как его получить — здесь. Также в Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя с 18 до 10 часов. Транспорт в Уфе работает с 06.00 до 20.00, сокращено его количество, закрыты межрегиональные маршруты.

Смерть как ЧП

1 апреля глава Башкирии Радий Хабиров посетил Демскую клиническую больницу Уфы, перепрофилированную под инфекционный госпиталь. Здесь развернуто 215 коек для больных коронавирусом, обсервационное родильное отделение. «Сегодня важно понимать, что любой случай смерти от коронавируса в республике мы будем оценивать как ЧП и очень важно не допустить этого», — отметил Хабиров. На 3 апреля в республике диагноз новой коронавирусной инфекции выявлен у 10 человек: это жители Уфы, Дюртюлей, Кумертау, 102 человека под подозрением на вирус, трое выздоровели, сообщает «Башинформ». По словам Хабирова, пик инфекции ожидается в конце апреля. В июне в Уфимском районе завершится строительство новой инфекционной больницы. Принять пациентов с подозрением на коронавирус готовы также больницы №8 и №5 Уфы. Всего в республике к приему больных с COVID-19 подготовлено 1 348 коек. 30 марта в селе Нижегородка Уфимского района введен первый обсерватор для прибывающих из-за рубежа. Он уже принял граждан из Израиля, Индии, Молдавии и Египта.

Освобождены от должности

На этой неделе освобожден от должности руководитель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов. По словам главы РБ, новое место работы ему уже подобрано «под его потенциал». Новым руководителем госкомитета стал Алан Марзаев, возглавлявший управление дорожного хозяйства РБ. Также занимал должность начальника инспекции ФНС в Московской области, информировал «Башинформ».

В Куюргазинском районе отправлен в отставку глава Ермолаевского сельсовета Роман Барановский. Он написал заявление об уходе после того, как попался на невыполнении правил самоизоляции после приезда из Доминиканы. «Это отвратительное, негодяйское, безответственное поведение. С такими людьми надо расставаться», — заявил глава РБ. Новым главой сельсовета стал предприниматель Альберт Кучербаев.

Силовики закрыли границу

Вечером 2 апреля стало известно, что из-за сложной эпидемиологической ситуации силовики закрыли границу Башкирии и Челябинской области, там выставлены посты ГИБДД. Полицейские проверяют все транспортные средства, водители и пассажиры возвращаются по месту жительства, рассказали в «Башинформе». Также ограничен въезд автотранспорта в Белорецкий район.

Что нас погубит

На этой неделе выяснилось, что сибайский продавец мяса заразил коронавирусом фельдшера, принимавшего у него анализы. Ранее «Башинформ» сообщал, что в Сибае зараженный вирусом житель Челябинской области торговал мясом на рынке. Сейчас он в больнице. Позже мэр Сибая информировал, что у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, который контактировал с торговцем мяса на сибайском рынке, также подтвердился коронавирус. «Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение. По-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, что эти города выстрелят большим количеством зараженных. Кто нам это привез? Два безответственных жителя из Челябинской области, которые были за рубежом», — сказал на совещании в правительстве глава Башкирии

Шаймуратов Герой

30 марта «Башинформ» передал, что легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. О том, что Путин поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев и сделал редчайшее исключение, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров: «Сегодня — день, когда Президент России восстановил историческую справедливость. Я действительно об этом мечтал. Как и многие, кто еще сразу после окончания войны начали обращаться в разные инстанции с этой просьбой…». По мнению Хабирова, «есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира». «Потомки Салавата отступать не умеют», – говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. И мы тоже никогда не сдадимся. Ни перед коварным врагом, ни перед эпидемиями 21 века», — заявил Радий Хабиров.

Наказана за фейк

1 апреля стало известно, что 37-летняя жительница Салавата наказана за распространение фейк-ньюс о новом коронавирусе. По данным «Башинформа», женщина в соцсетях оставила комментарий под постом о «горячей» теме, осознавая, что эта информация не соответствует действительности. Полиция оперативно установила ее личность. В итоге суд назначил распространительнице фейков штраф в 15 тысяч рублей.

Также уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Урок от главы

6 апреля все школы Башкирии начинают учиться дистанционно. Первый урок проведет глава региона Радий Хабиров. Школьники будут учиться ежедневно в одну смену с 10 часов. Льготникам раз в неделю будут выдавать питание в виде сухих пайков. Те, у кого есть компьютер и интернет, будут учиться онлайн. Там, где нет интернета, школьникам доставит бумажные кейсы и соберет решенные задания дежурный учитель. По субботам для выпускников организуют онлайн-курсы с лучшими педагогами региона, рассказал «Башинформ».

Найден виновник пожара на химзаводе

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении начальника цеха АО «Опытный завод Нефтехим». Он обвиняется в нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем причинение крупного ущерба. Как рассказал «Башинформ», 21 декабря прошлого года начальник цеха в процессе работы по производству химических продуктов, при проверке готовности реагента, дал указание поместить емкости с реагентом в плавитель для разогрева. При этом он оставил на емкости ветошь. Она воспламенилась, в результате чего произошел пожар, которым уничтожены сырье и продукция завода на 152 млн рублей. Обвиняемый признал свою вину. Дело направляется в суд.

О массовом сокращении

Прокуратура Башкирии инициировала проверку по сообщениям в СМИ о массовом сокращении работников в автокомпании «ТрансТехСервис». Руководителю компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в случае принятия мер, направленных на понуждение работников к увольнению. «Башинформ» ранее информировал, что из-за введения карантина по коронавирусу работодатель заставил 800 своих сотрудников написать заявления об увольнении по собственному желанию.

По данным Минтруда, под риском увольнения в Башкирии находятся 5246 работников. Число безработных в республике может исчисляться десятками тысяч людей, заявил 31 марта глава региона Радий Хабиров.

Минтруд РФ планирует разработать меры поддержки занятости на предприятиях страны. В связи с этим работодателей Башкирии просят срочно зарегистрироваться на портале «Работа в России» и подать сведения о своих сотрудниках.